Škofje zavračajo očitke o političnem prizvoku načrtovanega srečanja vernikov v Beltincih

Beltinci, 20. marca - Oktobrsko versko srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov v Beltincih je izključno versko v duhu solidarnosti in enotnosti in nanj ne bodo vabljeni politiki, očitke o političnem prizvoku zavračajo soboški, varaždinski in györski škof. Na srečanju so nameravali postavili spominsko ploščo tudi v madžarskem jeziku, a se je temu uprla civilna pobuda.