ZN: V drugem valu iz Ukrajine prihajajo bolj travmatizirani ljudje

Ženeva, 19. marca - Begunci, ki zdaj bežijo pred rusko invazijo na Ukrajino, so "bolj travmatizirani", kot so bili tisti, ki so pobegnili v prvi fazi vojne, so v petek sporočili ZN. Številni begunci, ki so se za odhod odločili zgodaj, so imeli za razliko od drugega vala beguncev stike zunaj države in načrt, kje bodo lahko bivali.