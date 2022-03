Gibanje Svoboda s programom za zeleni preboj, moderno socialno državo ter svobodno in odprto družbo

Ljubljana, 19. marca - V Gibanju Svoboda se bodo s programom Zaslužimo si, ki so ga predstavili danes na konvenciji v Ljubljani, zavzemali za zeleni preboj, moderno socialno državo ter svobodno in odprto družbo. Med prioritetnimi področji v programu med drugim naslavljajo izzive na področju zelenih politik, gospodarstva in zdravstva, poudarjajo tudi pomen pravne države.