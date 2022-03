Dnevnik o 100. petkovem protestu (19. 3.)

Ljubljana, 19. marca - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Sto petkov piše o tem, da je po 100 tednih slovensko protestno gibanje zrelo, četudi spontano in prvinsko ljudsko pa ima jasno strukturo in cilj. Ta je po mnenju avtorja z zborovanjem na simbolnem trgu državnosti vzpostavljati vez med državljani in državo. Prav zato bo oblast to bitko izgubila, še meni.