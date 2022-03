Newyorški borzni indeksi z največjo tedensko rastjo od novembra 2020

New York, 19. marca - Newyorški borzni indeksi so minuli teden napredovali kljub nadaljevanju vojne v Ukrajini, vlagatelji pa so se bolj kot na to osredotočili na gospodarska poročila in na odločitev Feda, da začne z umirjenim višanjem obrestnih mer zaradi visoke inflacije. Vsi trije osrednji indeksi so dosegli največjo tedensko rast po novembru 2020.