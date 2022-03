V Bochumu tekma prekinjena po napadu na sodnika

Bochum, 18. marca - Današnjo prvo tekmo 27. kroga nemške nogometne lige med Bochumom in Borussio Mönchengladbach je zaznamoval navijaški incident, po katerem je sodnik tekmo prekinil in predčasno končal v 68. minuti. Takrat je s tribun v stranskega sodnika priletel plastičen kozarec s pivom in ga zadel v glavo. Ko je bila tekma prekinjena, so gostje vodili z 2:0.