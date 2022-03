Newyorške borze končale v zelenem

New York, 18. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Teden se je tako za delnice na Wall Streetu končal pozitivno kljub vse večjim posledicam ruskega napada na Ukrajino in ukrepom centralnih bank za preprečevanje inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.