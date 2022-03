Primorske novice o Boscarolu (19. 3.)

Koper, 18. marca - Vesna Humar v komentarju Leteti visoko, pristati doma piše o 25-milijonski donaciji, ki sta jo ajdovski občini namenila Ivo in Taja Boscarol. Avtorica izpostavi, da je Ivo Boscarol v nasprotju s številnimi t. i. "self-made" milijonarji, svojo pot začel v garaži in ni izgubil svoje identitete in ciljev v poslovnih labirintih.