Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (18. 3.)

Ljubljana, 18. marca - Tuje tiskovne agencije o med drugim poročale o tem, da bo Slovenija zemeljski plin iz Rusije zamenjala s plinom iz Alžirije in da je skupina Petrol lani čisti dobiček zvišala za več kot 70 odstotkov. Poročale so tudi, da je avtomobilska multinacionalka Magna znova zagnala proizvodnjo in o naraščanju okužb z novim koronavirusom.