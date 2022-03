IIHF potrdila spremembo hokejskega SP, Avstrija in Francija med elito

Zürich, 18. marca - Krovna mednarodna hokejska zveza IIHF je danes sprejela odločitev o spremembi udeležencev svetovnega prvenstva elitne skupine na Finskem, ki bo potekalo meed 13. in 29. majem. Namesto izključenih Rusije in Belorusije bosta njuni mesti zasedli Avstrija in Francija.