Nesreči na gorenjski in štajerski avtocesti povzročili zastoje

Ljubljana, 18. marca - Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Jesenicam zaprta. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, pred priključkom Kranj zahod je približno 3,5-kilometrski zastoj. Še vedno so zastoji tudi na več odsekih štajerske avtoceste, kjer so sicer posledice prometne nesreče v predoru Jasovnik odstranili.