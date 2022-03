Beg pred vojno: Pot na varno včasih več dni in čez številne vojaške kontrole

piše posebna poročevalka STA Mojca Zorko

Košice, 19. marca - Ukrajinski begunci, ki so v teh dneh pripotovali na Slovaško, so si ob prihodu čez mejo lahko vsaj malo oddahnili. A pot na varno je bila za mnoge fizično in psihično naporna. Nekateri so pripovedovali o spanju na tleh na prenatrpanih vlakih, drugi o prečkanju vojaških nadzornih točk z osebnim avtomobilom. Pri nekaterih je pot trajala tudi več dni.