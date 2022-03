Avstrija izboljšuje zakon o državljanstvu za potomce žrtev nacizma

Dunaj, 18. marca - Notranji odbor avstrijskega parlamenta je v četrtek dopolnil zakon o državljanstvu iz leta 2019, s čimer je odpravil neenakosti glede potomcev žrtev nacizma, ki so iz države pobegnili v času Adolfa Hitlerja. Tako so bili med drugim diskriminirani potomci žrtev, ki so jih ubili nacisti v koncentracijskih taboriščih.