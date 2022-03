Štipendije za pedagoške študijske programe s področja naravoslovja in tehnike

Ljubljana, 18. marca - Ministrstvo za izobraževanje je danes na spletni strani in v uradnem listu objavilo javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike v študijskem letu 2022/2023. Razpisanih je 50 štipendij v višini 200 evrov mesečno. Na razpis se je mogoče prijaviti do 19. avgusta.