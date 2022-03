Ribniški sklad s štirimi milijoni evrov posojil za gospodarstvo in kmetijstvo

Ribnica/Ljubljana, 18. marca - Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v uradnem listu objavil razpisa za ugodna posojila, in sicer za predfinanciranje sofinanciranih projektov v kmetijstvu in gozdarstvu ter gospodarskih družb. Na vsakem je na voljo po dva milijona evrov. Razpisa bosta odprta od 4. aprila do konca leta oziroma do porabe sredstev.