EPPO in ukrajinsko generalno tožilstvo postavila temelje za sodelovanje

Kijev, 18. marca - Evropska glavna tožilka Laura Kövesi in evropski tožilec Juraj Novocki sta se danes v Ukrajini srečala z ukrajinsko generalno tožilko Irino Venediktovo. Evropsko javno tožilstvo in ukrajinsko generalno tožilstvo sta podpisala delovni dogovor o sodelovanju, Kövesijeva pa je zagotovila podporo EPPO ukrajinskim kolegom, so sporočili iz njenega urada.