Prihodnji teden začetek prenove ambulant v izolski bolnišnici

Izola, 20. marca - Prihodnjo sredo bodo v Splošni bolnišnici Izola začeli z obnovo ambulantnih prostorov v hodnikih A in B. Zaradi tega bodo ambulante preseljene na druge lokacije znotraj bolnišnice, napovedujejo v Izoli. Pri tem bodo vse nove lokacije jasno označene.

Na novih lokacijah bodo tako začasno delovale specialistične ORL ambulante, specialistične okulistične, nevrološke, urološke, vaskularne in ginekološke ambulante, protibolečinska in antikoagulantna ambulanta ter odvzemi za laboratorijske preiskave.

V bolnišnici napovedujejo, da se bodo potrudili, da zaradi omenjenih sprememb ne bo prišlo do izpada dela. Bolnike in obiskovalce pa prosijo za razumevanje.

Kot so v bolnišnici pred časom navedli za STA, so se za obnovo odločili zaradi dotrajanosti prostorov in instalacij. Obnovitvena dela naj bi dokončali oktobra, ocenjena vrednost del pa znaša 1,25 milijona evrov.