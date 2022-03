Ljubljanska borza: Krka navzgor za štiri odstotke, NLB dva odstotka višje

Ljubljana, 18. marca - Na Ljubljanski borzi so bile danes v ospredju delnice Krke in NLB. Prve so ob 1,6 milijona evrov prometa pridobile skoraj štiri odstotke, delnice NLB pa ob 1,1 milijona evrov prometa 2,02 odstotka. Indeks SBI TOP je dan končal poltretji odstotek višje, skupen promet na borzi pa je znašal slabih 3,6 milijona evrov.