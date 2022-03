EDF ob energetski krizi v dokapitalizacijo v višini 3,1 milijarde evrov

Pariz, 18. marca - Francoski energetski velikan EDF zaradi luknje, ki so jo v njegove finance zvrtali zaprtje dela jedrske infrastrukture in državni ukrepi za zaščito prebivalcev ob višanju cen energije, načrtuje dokapitalizacijo v višini 3,1 milijarde evrov. Od tega bo 2,7 milijarde evrov sredstev prispevala francoska država, so sporočili iz koncerna.