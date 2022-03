V Mercatorju pozdravljajo lastniško konsolidacijo Fortenove

Ljubljana, 18. marca - Po objavi informacije, da Sberbank prodaja svoj delež v Fortenovi, so v Mercatorju pozdravili lastniško konsolidacijo hrvaške skupine, katere del so. "Prepričani smo, da se bosta s tem nadalje krepila stabilnost in razvoj Mercatorja, s tem pa seveda tudi slovenski in regionalni dobavitelji," so zapisali v sporočilu za javnost.