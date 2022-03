Newyorške borze začele neenotno

New York, 18. marca - Indeksi na newyorških borzah na začetku zadnjega trgovalnega dne v tem tednu nimajo enotne smeri. Indeksi so bili uvodoma po treh dneh rasti obarvani rdeče, kasneje pa je nastopilo delno okrevanje. Vlagatelji sicer premlevajo komentarje predstavnikov ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) in negotovosti, povezane z vojno v Ukrajini.