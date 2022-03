V Kranjski Gori veseli vrnitve gledalcev na velike športne dogodke

piše Tinkara Zupan

Kranjska Gora/Planica, 21. marca - Za turistično destinacijo Kranjska Gora so velike športne prireditve tako s promocijskega kot prihodkovnega vidika zelo pomembne. Po dveh letih, ko zaradi pandemije na njih ni bilo gledalcev, so domačini in turistični delavci veseli njihove vrnitve ter pravega vzdušja pod Vitrancem in Poncami. Letos sicer pričakujejo pretežno slovenske goste.