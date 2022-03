V Strunjanu so se poklonili spominu na prve otroške žrtve fašizma

Strunjan, 18. marca - Občina Piran, Krajevna skupnost Strunjan in Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Piran so danes pri strunjanskem spomeniku priredili spominsko slovesnost prvim otroškim žrtvam fašizma v Evropi. Slovesnosti so se udeležile tudi številne borčevske delegacije in organizacije, so sporočili iz kabineta piranskega župana.