Putin pohvalil rusko vojsko, ki še naprej obstreljuje ukrajinska mesta

pripravil Luka Krek

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes na stadionu Lužniki v Moskvi nagovoril več deset tisoč Rusov, ki so se zbrali na proslavi ob današnji osmi obletnici ruske priključitve polotoka Krim. Ob tem je ruski voditelj dejal tudi, da bo "Rusija uresničila svoje načrte glede Ukrajine".

Na temo vojne v Ukrajini se nadaljujejo tudi pogovori med številnimi voditelji in predstavniki držav. Putin je danes v pogovoru z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem ukrajinske oblasti obtožil, da zavirajo pogajanja, a obenem zatrdil, da je Moskva pripravljena iskati rešitve.

Scholz, ki je bil pobudnik pogovora, je ruskega predsednika medtem pozval k premirju v Ukrajini in poudaril, da je treba čim prej doseči napredek pri iskanju diplomatske rešitve. Putin se bo drevi po telefonu pogovarjal tudi s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Tudi ameriški predsednik Joe Biden in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta danes po telefonu skoraj dve uri govorila o ruski invaziji na Ukrajino. Po prvih poročilih s kitajske strani je Xi Bidnu dejal, da konflikti med državami "niso v nikogaršnjem interesu".

"Mir in varnost sta najbolj cenjena zaklada mednarodne skupnosti," je poudaril Xi, ki naj bi Bidenu dejal še, da morajo ZDA prevzeti in izkazati svojo mednarodno odgovornost ter si prizadevati za svetovni mir.

Ruski napadi na mesta po vsej Ukrajini se medtem nadaljujejo. Danes so z raketami napadli poslopje ob mednarodnem letališču v bližini Lvova, kjer popravljajo letala. Zahodu Ukrajine so ruski napadi sicer doslej v veliki meri prizanesli. Z napadi, kakršen je bil današnji, naj bi Rusija med drugim skušala prekiniti logistične povezave ukrajinskih sil oziroma oskrbovalne poti iz Poljske.

O novih napadih med drugim ukrajinska vojska poroča tudi iz mesta Černigiv na severu države in Harkova na severovzhodu, kjer naj bi bil med gašenjem požara ubit gasilec, še ena oseba pa je bila ubita v napadu na visokošolsko poslopje.

O eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz Kijeva, kjer je na stanovanjski blok padla ruska raketa. O letalskem napadu pa poročajo tudi iz mesta Kramatorsk na vzhodu Ukrajine, kjer naj bi umrli dve osebi.

Rusija sicer po oceni Pentagona v Ukrajini vse bolj napada civilne cilje, ruska vojska pa vse bolj stiska obroč okrog obleganega mesta Mariupolj. Tam naj bi bilo po navedbah ukrajinske strani doslej ubitih že najmanj 2000 civilistov, 80 odstotkov mesta naj bi bilo porušenega.

Ob tem je zračni napad na gledališče v Mariupolju v sredo sprožil val ogorčenja po vsem svetu. Sledile so tudi obsodbe, da gre za vojni zločin, saj so se v gledališče pred tem zatekli številni civilisti, pred poslopjem pa je na to opozarjal tudi velik napis "otroci" v ruščini.

Danes ukrajinske oblasti nadaljujejo z reševanjem tistih, ki so po napadu ostali ujeti pod ruševinami. Do zdaj so rešili 130 ljudi, ki so se skrili v kleti gledališča, vendar je to le približno desetina tistih, ki so še vedno ujeti v notranjosti, trdijo ukrajinske oblasti.

Pobudo za financiranje obnove porušenega mariupoljskega gledališča je v četrtek podala Italija, kjer naj bi vlada to že potrdila. "Gledališča vseh držav pripadajo celotnemu človeštvu," je ob tem dejal italijanski minister za kulturo Dario Franceschini.

Mariupolj je bil tema pogovorov tudi v četrtek na zasedanju Varnostnega sveta ZN, kjer so se zvrstili pozivi k zaščiti ukrajinskih civilistov, ki trpijo pomanjkanje hrane, vode, elektrike in zdravstvene nege, medtem ko jih ruska vojska vsak dan intenzivno bombardira.

V obleganem ukrajinskem mestu namreč po navedbah ZN zmanjkuje zadnjih zalog vode in hrane. Predstavnik Svetovnega programa za hrano (WFP) je danes v Ženevi dejal, da poleg vode zmanjkuje tudi zdravil, humanitarni konvoji pa ne morejo v mesto.

Po podatkih Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) na območjih v Ukrajini, kjer so boji najhujši, živi 13 milijonov ljudi, ki nujno potrebujejo humanitarno pomoč. Poleg Mariupolja so razmere hude še v mestu Sumi, kjer se prav tako soočajo s kritičnim pomanjkanjem hrane, vode in zdravil.

Visoki komisariat Združenih narodov za človekove pravice je od začetka ruske invazije na Ukrajino potrdil smrt 816 civilistov in 1333 ranjenih. Spričo zaostrenih razmer iz Ukrajine vsakodnevno odhaja vse več ljudi - državo je doslej po podatkih ZN zapustilo že 3,7 milijona ljudi, večinoma žensk in otrok.

Največ se jih je zateklo na Poljsko, kamor je od začetka vojne prispelo že več kot dva milijona beguncev. V začetku ruske invazije je večina ljudi odhajala k sorodnikom in prijateljem, ki živijo na Poljskem. Sedaj se povečuje delež tistih, ki nimajo lastnih nastavitvenih zmožnosti, pri čemer lokalne oblasti marsikje opozarjajo, da so njihove zmogljivosti za sprejem in nastanitev beguncev zapolnjene.

Tudi češki premier Petr Fiala je sporočil, da njegova država kmalu ne bo mogla več sprejemati beguncev iz Ukrajine. Češka je doslej sprejela okoli 270.000 beguncev iz Ukrajine, ki jim država nudi finančno podporo.