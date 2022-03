Kustečeva ukrajinskemu ministru za izobraževanje zagotovila polno podporo

Ljubljana, 18. marca - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na današnjem virtualnem srečanju z ukrajinskim ministrom za izobraževanje Serhijem Škarletom ukrajinskemu kolegu zagotovila podporo in dala polno zavezo za pomoč pri vključevanju otrok, učiteljev, vzgojiteljev, profesorjev, raziskovalcev in športnikov v varno učno in delovno okolje.