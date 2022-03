Mednarodne finančne institucije pričakujejo velik vpliv vojne v Ukrajini na svetovno gospodarstvo

London, 18. marca - Mednarodne finančne institucije, med njimi EIB, EBRD, IMF in Svetovna banka, so zgrožene in globoko zaskrbljene zaradi človeške katastrofe, ki jo povzroča ruska invazija v Ukrajino. Pričakujejo obsežen vpliv vojne na življenje ljudi in na celotno svetovno gospodarstvo.