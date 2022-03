Distribucija ponarejenega blaga se je med pandemijo okrepila

Ljubljana, 20. marca - Distribucija ponarejenega in piratskega blaga se je v času pandemije covida-19 v EU močno povečala, izhaja iz poročila Europola in urada EU za intelektualno lastnino. Leta 2020 so organi EU zasegli 66 milijonov ponarejenih izdelkov, pri tem pa so zaznali porast trgovanja z zdravju škodljivimi izdelki, kot so ponarejena zdravila in kozmetika.