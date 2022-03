Ekipna tekma v Meribelu Švici, Slovenci obstali v četrtfinalu

Meribel, 18. marca - Smučarska reprezentanca Švice, Delphine Darbellay, Andrea Ellenberger, Fadri Janutin in Livio Simonet, je zmagovalka ekipne tekme alpskih smučarjev na finalu sezone svetovnega pokala v Meribelu. V finalu so Švicarji s 3:1 premagali Avstrijce. V boju za tretje mesto pa so bili Nemci s 3:1 boljši od Norvežanov. Slovenija je osvojila šesto mesto.