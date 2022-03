Izzivi prihodnje vlade: Porabski Slovenci želijo ohranitev slovenskega jezika in gospodarski razvoj

Ljubljana/Gornji Senik/Budimpešta, 25. marca - Porabski Slovenci so v luči pričakovanj od nove slovenske vlade kot največji izziv izpostavili ohranitev slovenskega jezika in gospodarski razvoj Porabja, s katerim bi zaustavili izseljevanje mladih. Odnose med državama so ocenili kot dobre. Hkrati vabijo slovenske politike, da večkrat obiščejo Porabje.

24. aprila bodo v Sloveniji parlamentarne volitve. Novi sklic DZ bo volil prihodnjo vlado. Ob tej priložnosti je STA Slovence v zamejstvu povprašala, kakšna so njihova pričakovanja od nove slovenske vlade.

Predsednica krovne organizacije Zveze Slovencev na Madžarskem Andrea Kovacs od nove slovenske vlade pričakuje strategijo in primeren odnos do Slovencev, ki živijo v zamejstvu. "Naša skupnost je maloštevilna. Zaradi bližine avstrijske meje se nam dogaja beg možganov, zato se soočamo z vse večjimi kadrovskimi težavami," je opisala razmere.

"Porabje bi moralo postati privlačno za mlade, tako da bodo ostali v domačem okolju in s svojo prisotnostjo prispevali, da slovenska skupnost ostane vitalna tudi v prihodnje. To so izzivi, ki jih kot skupnost lahko uspešno izpeljemo le v sodelovanju z matičnim narodom," je pozvala.

Predsednik Državne slovenske samouprave, ki je del madžarskih upravnih struktur, Karel Holec, je kot prednostno nalogo izpostavil uresničitev razvojnih programov s ciljem gospodarskega in družbenega razvoja obmejnega območja. Ti programi so po njegovih besedah priložnost za Porabje, da odpravi razvojni zaostanek, zagotovi boljše pogoje mladim za uresničevanje poklicnih ambicij v domačem okolju ter ohrani svoje slovensko narodno poreklo.

Ohranitev slovenskega jezika je po navedbah Holca največji izziv za porabske Slovenci. Brez podpore matične domovine skupnost ne bo zmožna ohranjati svoje narodne identitete, kulture in jezika, je dejal.

Slovenija in Madžarska po njegovi oceni sicer zgledno sodelujeta na področju zagotavljanja zaščite in pravic narodnih skupnosti. "Manjšini sta trden most med državama," je še menil Holec.

Zagovornica porabskih Slovencev v madžarskem parlamentu Erika Köleš Kiss je opozorila na realizacijo rednih zasedanj Slovensko-madžarske manjšinske mešane komisije, ki naj bi zasedala enkrat na leto izmenično v Sloveniji oziroma na Madžarskem. Porabje za gospodarski razvoj po njeni oceni potrebuje konkretno in direktno pomoč tudi iz matične Slovenije, saj bo sicer težko preprečiti izseljevanje mladih iz slovenskega Porabja.

Zavzela se je tudi za sistematično neposredno strokovno pomoč za slovenske vrtce in šole v Porabju, kamor vabi tudi Slovence. Poleg tega predlaga, da bi morali biti učenci in dijaki v Sloveniji v šolah deležni zgodovine slovenskega zamejstva in ga spoznavati tudi prek ekskurzij.