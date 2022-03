Po premieri Fausta spor glede ukrajinskih zastav

Ljubljana, 18. marca - Po četrtkovi premieri opere Faust v SNG Opera in balet Ljubljana je flamski režiser in scenarist Frank Van Laecke na odru podal izjavo, da mu je direktor Opere prepovedal uporabo rumenih in modrih zastavic na odru. V Operi odgovarjajo, da tako direktor Staš Ravter kot umetniški direktor opere Marko Hribernik prej nista vedela za režiserjevo namero.