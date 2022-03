Ljubljanska občina oživila in uredila drevored v parku Kodeljevo

Ljubljana, 19. marca - Mestna občina Ljubljana je v parku Kodeljevo zasadila nova drevesa na območju kostanjevega drevoreda v Ulici Carla Benza, ob kompleksu kopališča. Tako so spet vzpostavili in dopolnili stari grajski drevored, območje med drevesi, kjer so bila do zdaj večinoma parkirana vozila obiskovalcev, pa so uredili v zelenico.