Na Trubarjevi domačiji odpirajo turistično informacijsko središče

Velike Lašče, 24. marca - Na Trubarjevi domačiji v občini Velike Lašče bodo popoldne odprli turistično informacijsko središče, v katerega so preuredili tamkajšnji kozolec. V stavbi, ki bo služila tudi kot izhodišče za kolesarske in pohodne poti po okolici, se prepletata tradicionalno in sodobno, je za STA povedal župan Tadej Malovrh.