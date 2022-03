Burger King kljub želji po hitrem odhodu za zdaj ostaja v Rusiji

Washington, 18. marca - Veriga s hitro prehrano Burger King si prizadeva prekiniti poslovanje v Rusiji, a to predstavlja "zapleten pravni postopek", so sporočili iz podjetja. Tako okoli 800 poslovalnic Burger Kinga v Rusiji ostaja odprtih. Zaradi ruske invazije na Ukrajino so sicer Rusijo zapustila že številna zahodna podjetja.