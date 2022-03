Vojna in nevednost v Jemnu ogrožata tudi bogato arhitekturno dediščino

Sana, 20. marca - Vojna v Jemnu doslej ni zahtevala le na stotine tisoč mrtvih, ampak je opustošila tudi velik del jemenske bogate arhitekturne dediščine, od stolpov iz blata do mošej, cerkva, muzejev in vojaških trdnjav. Številna pomembna arheološka najdišča in turistične znamenitosti so bili poškodovani, artefakti pa izropani in pretihotapljeni v tujino.