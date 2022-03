Na Dunaju po novem plačljiva vsa parkirna mesta

Dunaj, 19. marca - Na Dunaju so od 1. marca plačljiva vsa parkirna mesta, saj avstrijska prestolnica z uvajanjem plačljivega parkiranja želi zmanjšati avtomobilski promet in povečati uporabo javnega prevoza. Tako bodo doprinesli k zaščiti podnebja in k še višji kakovosti življenja Dunajčanov, prihodke od parkirnin pa bodo namenili širjenju mreže javnega prevoza.