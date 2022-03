Akvarij Piran znova odprl vrata

Piran, 18. marca - Po rednem zimskem zaprtju so danes znova odprli Akvarij Piran, za katerega po novem skrbi Univerza na Primorskem (UP). Po besedah svetovalca rektorice univerze Aleša Ovna je bil akvarij v času zaprtja, ki je trajalo nekoliko dlje kot običajno, prenovljen. Obnovili so predvsem del za obiskovalce in začeli izdelavo interaktivnih otroških kotičkov.