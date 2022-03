Focus opozarja na omahovanje EU pri zahtevah glede reciklaže litija iz odpadnih baterij

Ljubljana, 18. marca - Potem ko so okoljski ministri EU v četrtek potrdili splošni pristop k uredbi o baterijah in odpadnih baterijah, v okoljevarstveni organizaciji Focus poudarjajo, da želijo države na ta način odložiti uvedbo že tako šibkih zahtev glede recikliranja baterij in preverjanja dolžne skrbnosti proizvajalcev baterij.