Začenja se obdobje koledarske pomladi

Ljubljana, 20. marca - Z današnjim dnem se začenja koledarska pomlad, ki bo po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) dokaj jasna in sončna. V nedeljo in v začetku prihodnjega tedna bodo temperature opoldan dosegale od 15 do 20 stopinj, zjutraj pa bo okoli ničle in dokaj sveže. Ob koncu tedna bo več vlage in oblakov, zapihal bo jugozahodni veter.