Skupina Petrol lani čisti dobiček zvišala za več kot 70 odstotkov

Ljubljana, 18. marca - Skupina Petrol je lani ustvarila 124,5 milijonov evrov čistega dobička, kar je 72 odstotkov več kot leto pred tem. Prihodki od prodaje so se povečali za 61 odstotkov na 4,96 milijarde evrov. Gre za rekordne rezultate, ki so presegli načrte. Uprava in nadzorni svet Petrola predlagata izplačilo dividende za lani v višini 30 evrov bruto na delnico.