Na Novi Zelandiji poginilo skoraj 30 nasedlih kitov

Wellington, 18. marca - Novozelandski reševalci so danes sporočili, da je v zloglasnem novozelandskem zalivu Farewell Spit poginilo 29 kitov oziroma dolgoplavutih mrkih pliskavk, ki so jih tam našli v četrtek zvečer. Skupaj je bilo nasedlih živali 34, reševalci pa trenutno skrbijo za tiste, ki so še žive, poroča francoska tiskovna agencija AFP.