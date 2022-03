Transspolna plavalka v ZDA močno razdvaja javnost in šport (tema)

pripravil Aleksander Gasser

Washington, 30. marca - Ameriška plavalka Lia Thomas po vrsti ruši rekorde na ameriških študentskih športnih tekmovanjih. Njen nastopi pa so dodobra razburkali športno javnost, saj gre za transspolno športnico, pri kateri se hkrati pojavljata pomembno vprašanje njene vključenosti in pravic v družbi ter zaščite in enakopravnosti ženskega športa.