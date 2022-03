Olajšan postopek netrgovskih premikov hišnih živali iz Ukrajine

Ljubljana, 18. marca - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi vojne v Ukrajini olajšala administrativni postopek netrgovskih premikov hišnih živali, ki v Slovenijo vstopijo s tamkajšnjimi begunci. Za ta namen je vzpostavila tudi kontaktno točko za vsa vprašanja in prijave živali.

Kot je danes sporočilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, evropska uredba o netrgovskih premikih hišnih živali predvideva odstopanje od zdravstvenih pogojev v izrednih razmerah, zato Slovenija zaradi vojne v Ukrajini ne zahteva predhodnega dovoljenja pristojnega organa za vstop hišnih živali v državo.

Mora pa imeti lastnik živali najpozneje ob prihodu v Slovenijo izpolnjeno vlogo, ki je objavljena na spletni strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V vlogi mora lastnik živali navesti naslov bivanja v Sloveniji, po prihodu na navedeni naslov pa mora o tem nemudoma obvestiti pristojni območni urad za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na elektronski naslov.

Če pride do Slovenije brez te vloge ali z vlogo vstopne države članice, jo izpolni ob obisku veterinarja oz. uradnega veterinarja.

Živali morajo zaradi varovanja zdravja ljudi in živali po prihodu v Slovenijo ostati v izolaciji do izpolnjevanja zdravstvenih pogojev, saj je steklina pri živalih v Ukrajini še vedno razširjena. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o situaciji in postopkih obvešča Veterinarsko zbornico Slovenije, policijo, urad vlade za integracijo in oskrbo migrantov ter generalni finančni urad (carino).

Kot so še sporočili, o problematiki vnosa hišnih ljubljenčkov iz Ukrajine v EU potekajo tudi usklajevalni sestanki vodij veterinarskih služb. Morebitne nove informacije ali navodila bodo tudi sporočili javnosti.

Za sprejem vlog in druga vprašanja v povezavi s tem je na uprava vzpostavila kontaktno točko: pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si. Po zadnjih podatkih so na kontaktni točki prejeli 46 vlog za 72 živali, in sicer 23 mačk, 48 psov in eno činčilo.