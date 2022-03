Eksplozije na zahodu Ukrajine, napadi tudi v Kijevu in Mariupolju

Lvov/Kijev/Mariupolj, 18. marca - Na zahodu Ukrajine so se davi oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade. Pri Lvovu so Rusi z raketami napadli hangar za popravilo letal. Ponoči so sicer med drugim potekale evakuacije iz Kijeva in reševanje ljudi iz gledališča v Mariupolju. Tam pa naj bi boji že potekali tudi v središču mesta.