Snežne razmere v visokogorju

Le na strmih, prisojnih pobočjih se lahko sproži kakšen majhen kložasti plaz, ali pa se sproži ob večji obremenitvi predvsem od poznega dopoldneva do poznega popoldneva. Ker je spet bolj mrzlo, se je povečala nevarnost zdrsa.

Ob ohladitvi je sneg spet pomrznil in se utrdil. Le ponekod v senčnih grapah je lahko še nekaj napihanega snega, ki ni dobro povezan in je mehak. Vetru izpostavljene lege so spihane, tudi do kopne podlage. Na prisojnih pobočjih je v sredogorju marsikje že kopno ali pa je snega malo. Čez dan se ojuži le pod okoli 1300 metri nadmorske višine na osončenih legah, kjer pa je snega že malo.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo šibak do zmeren severovzhodnik. Ničta izoterma je na nadmorski višini okoli 1200 metrov. V soboto bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnem delu naših gora. Pihal bo šibak do zmeren vzhodni veter. V nedeljo bo pretežno jasno, v vzhodnih Karavankah ter na Pohorju občasno zmerno oblačno. Pihal bo šibak do zmeren vzhodni do jugovzhodni veter. Še malo hladneje bo. V ponedeljek bo v višinah že nekoliko topleje. Jasno bo, pihal bo šibak do zmeren veter vzhodnih smeri.

Snežna odeja je stabilna in povečini trda. Kljub ohladitvi pa se bo snežna odeja čez dan na prisojnih pobočjih sredogorja nekoliko ojužila, ponoči pa pomrznila. Precejšnja je nevarnost zdrsa. Od nedelje dalje bo vreme jasno, zato bo sonce močno. V nedeljo zaradi nizkih temperatur še ne bo kaj dosti vplivalo na snežno odejo, od ponedeljka dalje pa se bo sneg čez dan na prisojnih pobočjih spet bolj ojužil in postal manj stabilen, nižje bo tudi kopnel. Večjih sprememb v plazovnih razmerah do ponedeljka ni pričakovati.