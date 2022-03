Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 18. marca - Danes bo na Primorskem povečini sončno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, čez dan bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo čez dan nekoliko oslabela. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, pihal bo vzhodni veter. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 4, najvišje dnevne okoli 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno. Še bo pihal veter vzhodnih smeri.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, Slovenija je na njegovem južnem obrobju. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, bolj sončno bo ob Jadranu. Tam bo pihala zmerna, v Kvarnerju močna burja, ki bo jutri nekoliko oslabela.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena za večino ljudi ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo lahko čez dan imeli manjše vremensko pogojene težave.