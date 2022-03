Zavarovalna skupina Sava za pomoč prebivalcem Ukrajine donirala 100.000 evrov

Ljubljana, 18. marca - Zavarovalna skupina Sava je v okviru pobude Srce za svet, pod okriljem katere zaposleni in družbe udejanjajo svojo družbeno in okoljsko odgovornost ter pomagajo pomoči potrebnim, donirala 100.000 evrov Rdečemu križu Slovenije za pomoč prebivalcem Ukrajine, so sporočili iz skupine.