V Varnostnem svetu ZN pozivi k zaščiti ukrajinskih civilistov

New York, 18. marca - Civilisti so upravičeni do zaščite pred nevarnostmi vojaških operacij, je v četrtek v Varnostnem svetu ZN poudarila namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo in dodala, da je mednarodno humanitarno pravo glede tega povsem jasno. Pozvala je k preiskavi zločinov v Ukrajini in kaznovanju odgovornih.