Janša za Odmeve: Obisk Kijeva ni bil usklajen z Rusijo

Ljubljana, 17. marca - Obisk Kijeva s strani premierjev Slovenije, Češke in Poljske ni bil usklajen z Rusijo, je pa EU o obisku obvestila Združene narode, ki so nato obvestili Rusijo, je v Odmevih TVS pojasnil premier Janez Janša. Ob tem je poudaril, da so Ukrajino obiskali z mandatom zastopanih vlad in da bi morala EU v Ukrajino vrniti diplomatskega predstavnika.