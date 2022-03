EU in Moldavija v luči ukrajinske krize z dogovorom o napotitvi mejnih policistov

Bruselj, 18. marca - Evropska unija in Moldavija sta se dogovorili o napotitvi uradnikov evropske mejne agencije Frontex za pomoč pri obravnavi beguncev, ki zaradi ruske invazije množično prihajajo v to državo iz Ukrajine. Dogovor bo omogočil Frontexu, da sodeluje z moldavskimi mejnimi policisti pri upravljanju meja, so sporočili v Bruslju.