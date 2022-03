Anadolu Efes premočan za Žalgiris

Ljubljana, 17. marca - Košarkarji Žalgirisa so v 30. krogu evrolige v Kaunasu izgubili proti turškemu Anadolu Efesu z 71:85. Izbrancem slovenskega trenerja Jureta Zdovca sta največ težav povzročala Vasilije Micić in Rodrigue Beaubois. Prvi je dosegel 20, drugi pa 15 točk. Pri Žalgirisu je bil najbolj učinkovit Tyler Cavanaugh z 22 točkami in sedmimi skoki.